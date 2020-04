Karine Ferri de retour dans The Voice et DALS ? Elle met les choses au clair

En plein confinement, Karine Ferri doit faire face à des rumeurs. Alors que les internautes se demandent si l’animatrice sera bien de retour pour la prochaine saison de Danse avec les stars, Karine Ferri a décidé de répondre lors d’une interview avec Pure Médias : "Je suis très étonnée par tout ce que j'ai pu voir ces derniers jours. J'en profite pour saluer cette bienveillance à mon égard de la part de tous ces journalistes. J'apprends ma vie grâce à eux. Mais évidemment, je serai de la nouvelle saison de Danse avec les stars, comme cela avait été annoncé à la fin de la saison dernière. Il n'y a pas de raison que cela change. Nous nous retrouverons avec Camille Combal mais mon rôle sera un peu différent. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment".

Plusieurs projets pour Karine Ferri

Après cette mise au point, Karine Ferri qui est actuellement confinée avec ses enfants et son mari, en a dit plus sur ses projets avec TF1. Lors d’une interview avec nos confrères de Télé Loisirs, Karine Ferri s’est confiée sur ses futures émissions avec la chaîne lorsque le confinement prendra fin en France : "Pour l'instant, on est tous dans l'attente comme tous les Français. Certaines émissions vont devoir évidemment être reportées mais pas annulées. A la rentrée, si le confinement est terminé, je serai très heureuse de retrouver Nikos Aliagas dans The Voice et The Voice Kids ou encore Camille Combal pour une nouvelle saison de Danse avec les stars". Une bonne nouvelle donc pour les fans de Karine Ferri. Il faudra toutefois attendre encore plusieurs semaines avant de savoir quand les émissions pourront reprendre sur TF1.

Par Alexia Felix