Karine Ferri en larmes pour la rentrée de sa fille Claudia, son message sur Instagram

Les vacances sont terminées pour Karine Ferri et Yoann Gourcuff ! L’animatrice de TF1 et le footballeur ont passé plusieurs semaines dans le Sud de la France avec leurs deux enfants : Maël (4 ans) et Claudia (2 ans). L’occasion pour le couple de retrouver ses proches, comme l’a confié Karine Ferri en juillet dernier à "Télé Loisirs". "Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite du paddle, du canoë et admirer les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, agrémentées d'un bon barbecue. Je garde néanmoins toujours un oeil sur l'actualité de la télévision et de la radio", affirmait-elle.

Karine Ferri : "J’ai pleuré"

Karine Ferri et Yoann Gourcuff ont également fêté les deux ans de leur petite Claudia, née le 16 juillet 2018 ! À cette occasion, l’animatrice d’ordinaire très discrète sur sa vie privée avait posté une tendre déclaration à sa fille sur son compte Instagram. "À toi ma fille, à tes 2 ans (…) Nous t’aimons si fort. Bel anniversaire mon ange", écrivait Karine Ferri. Claudia a bien grandi ! La fillette a d’ailleurs fait sa première rentrée des classes ce mardi 1er septembre 2020. Un moment très émouvant pour Karine Ferri - Karine Jalabert de son vrai nom - qui n’a pas su contenir ses larmes au moment de laisser sa fille pour son premier jour d’école. "Première rentrée pour Claudia... Et évidemment et, comme toujours, j'ai pleuré. Et vous, comment avez-vous vécu cette rentrée si particulière ? #1erseptembre #rentreescolaire #Mael #claudia #carredas", confie l’animatrice de "The Voice" sur son compte Instagram.

