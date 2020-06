Karine Ferri et Yoann Gourcuff : Un tendre souvenir de leur mariage dévoilé

Karine Ferri est une femme comblée grâce à Yoann Gourcuff. En couple avec le footballeur depuis de nombreuses années, l’animatrice de TF1 semble toujours aussi éprise de son compagnon, en témoigne son interview en octobre dernier auprès de nos confères de Télé Star. A l’époque, Karine Ferri s’était confiée sur son mariage avec Yoann Gourcuff : "Mon mari m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur Terre, nos deux merveilleux enfants. Je suis contente de porter le même nom qu'eux. J'ai vécu le mariage dont j'ai toujours rêvé, entourée de gens que j'aime". Très pudique en ce qui concerne sa vie privée, Karine Ferri a tout de même révélé il y a quelques jours à Télé Star qu’elle comptait bien célébrer son anniversaire de mariage comme il se doit, malgré la crise sanitaire actuelle : "On le fêtera en famille, de manière pudique, comme toujours".

Les internautes sous le charme

Et ce lundi 8 juin, Karine Ferri avait réservé une surprise à ses abonnés. Sur son compte Instagram, la jeune femme a dévoilé un tendre souvenir de son mariage, un an après l'événement. Sur la photo, les internautes peuvent découvrir Yoann Gourcuff en train d’embrasser amoureusement Kaine Ferri, qui est habillée de sa robe de mariée : "A jamais et pour toujours. Mon amour", a légendé la maman de Maël et Claudia sous cette publication. Face à cliché, les internautes ont été très nombreux à réagir : "Sublime photo", "Merveilleuse photo remplie d’amour", "Que dire de cette photo, votre amour est exceptionnelle, magnifique photo qui parle d’elle même". Des commentaires qui devraient ravir Karine Ferri.

Par Alexia Felix