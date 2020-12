Karine Ferri heureuse avec Yoann Gourcuff, rares confidences sur son couple

Cela fait plus de dix ans maintenant que Yoann Gourcuff partage la vie de Karine Ferri. Le footballeur et l’animatrice de TF1 sont les heureux parents de Maël (4 ans) et Claudia (2 ans). En juin 2019, Yoann Gourcuff et Karine Ferri ont franchi un cap important : celui du mariage. En effet, le couple s’est marié dans le Var lors d’une cérémonie très privée. Heureuse avec le footballeur, Karine Ferri a accepté de faire de rares confidences sur son bonheur lors d’une interview accordée à "Nous Deux". Et pour elle, la discrétion réussit à son bonheur.

"Mon bonheur est palpable au quotidien"

"Yoann comme moi sommes très pudiques par nature", explique Karine Ferri, qui se lance dans la chanson. Avant d’ajouter : "On ne s'impose pas de barrière. Je partage beaucoup avec mon public, mais pas tout. Je ne montre pas mes enfants ni ma maison, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mon bonheur est palpable au quotidien entre mon mari et mes enfants, mais je n'ai pas envie de faire la publicité de mon intimité. La famille est ce qu'il y a de plus important, mais on la préserve !". Karine Ferri vient d’ailleurs de franchir une nouvelle étape importante. Désormais, Karine Ferri a décidé de prendre officiellement le nom de famille de son mari à la télévision. "On me l'a proposé. J'ai accepté. Dans la vie privée, je ne m'appelle pas Karine Ferri, qui est mon nom d'artiste, mais Karine Gourcuff", explique-t-elle. En voilà une belle preuve d’amour qui devrait plaire à Yoann Gourcuff !

Par Matilde A.