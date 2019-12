Karine Ferri mariée et maman : elle dévoile un rare cliché de sa famille sur Instagram

En septembre dernier, Karine Ferri est revenue sur cinq moments forts de sa vie dans l'émission "50 min Inside" présentée par Nikos Aliagas. L'occasion pour l'animatrice d'évoquer, entre autres, son couple avec Yoann Gourcuff. Ensemble depuis 2011, les amoureux se sont mariés en juin dernier lors d'une cérémonie intimiste organisée dans le Var. Ils sont les heureux parents de deux enfants, Maël (2016) et Claudia (2018).

"Il n'y a rien de plus beau que de s'unir à l'homme que l'on aime plus que tout. J'ai la chance d'avoir épousé un être merveilleux. On échange beaucoup et il me soutient. Je pense qu'il est fier de moi", confiait-elle à Nikos Aliagas. Et de poursuivre, les larmes aux yeux : "Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent pas et cet homme, c'est mon autre, voilà. C'est mon pilier, c'est ma force, c'est mon tout. Yoann est mon tout. Et je pense qu'il l'est d'autant plus qu'il m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur Terre, deux enfants, Maël et Claudia".

"Un Noël en famille..."

Karine Ferri n'a pas chômé ces derniers mois en tant qu'animatrice sur TF1. En plus d'avoir coanimé avec Camille Combal la dixième saison de "Danse avec les stars", elle a retrouvé Christophe Beaugrand dans "Le Grand Bêtisier du 31". Depuis, elle a pris quelques jours de repos pour profiter en famille des fêtes de fin d'année.

Discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie privée, Karine Ferri a surpris ses abonnés le jour de Noël. En effet, elle a dévoilé sur sa page Instagram un rare cliché de sa famille sur laquelle elle prend la pose avec son mari Yoann Gourcuff et leurs deux enfants, Maël et Claudia. En légende, elle a posté le message suivant. "Un Noël en famille avec notre carré d'as #carredas #familytime #familyfirst. Et vous, avez-vous passé un beau Noël ?" Une photo qui comptabilise à ce jour plus de 40 000 mentions "j'aime".

Par Clara P