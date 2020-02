Karine Ferri partage un rare cliché de famille, les internautes sous le charme

Karine Ferri est l'un des visages incontournables des chaînes du groupe TF1 depuis de nombreuses années. La ravissante présentatrice qui a vécu une histoire d'amour avec Grégory Lemarchal, dont l'histoire sera adaptée en biopic, fourmille de projets. Mais avant place aux vacances et en famille ! Karine Ferri est en couple avec le footballeur Yoann Gourcuff. Ensemble, le couple a deux enfants, un garçon nommé Maël âgé de 4 ans et une fille qui s'appelle Claudia âgée de 18 mois. Si elle est une personnalité publique, la jeune femme se fait très discrète sur sa vie privée. C'est donc un rare cliché en famille et au complet qu'elle partage sur son compte Instagram jeudi 20 février et qui ne tarde pas à provoquer des réactions touchantes de la part des internautes.

Un cliché qui ravit les internautes

On découvre la famille au complet à la plage. Ils posent de dos devant un coucher de soleil. Yoann Gourcuff tient son fils par la main et Karine Ferri porte sa fille dans ses bras. L'animatrice légende le cliché par plusieurs hashtags dont "moment en famille, vacances, mon tout". Et les internautes sont sous le charme comme le montrent les nombreux commentaires : "Quelle magnifique famille", "Très jolie photo", "La plus belle famille qu'il m'ait été donné de voir", "Très jolie photo de famille c'est ça le bonheur", "Sublime photo", "Belle photo de famille avec un paysage magnifique. Bonnes vacances"… Des vacances bien méritées avec les siens pour Karine Ferri qui reprendra bientôt la direction des plateaux de tournage !

Par Valentine V.