Karine Ferri prête pour l'été, elle se dévoile au top sur Instagram (Photo)

Le 8 juin 2020, Karine Ferri avait créé la surprise en postant une photo inédite de son mariage avec Yoann Gourcuff. Une façon pour l'animatrice de TF1 de fêté leur premier anniversaire de mariage. Quelques semaines après cette publication, elle s'était expliquée sur cette initiative. "D'habitude, je ne poste rien, mais j'avais envie de partager cette photo. Je reste évidemment très pudique sur ma vie privée, mon mari et mes enfants, mais cette photo représente tellement tout !" disait-elle à TV Magazine. Et de poursuivre : "J'ai eu la chance de passer ce confinement en famille, chez moi, en Bretagne. Pour nous, cette période a été positive, car le temps s'est arrêté et on a pris le temps de revenir à l'essentiel. Pour moi, ce sont ma famille, mon mari et mes enfants".

Pour leur deux ans de mariage, Karine Ferri a réitéré l'opération. En effet, la maman de 39 ans a posté un cliché en noir et blanc sur lequel elle apparaît aux côtés de son mari. En légende, elle a posté le message suivant : "Anniversaire de mariage : 8&9 Juin 2019. À toi, Au merveilleux papa que tu es devenu, Au mari extraordinaire que tu es, à notre carré d’As. À toutes ces années passées à tes côtés et aux prochaines... À nos rides, à nos sourires, à nos souvenirs et surtout à notre avenir. Aux rires de nos enfants. Je t’aime de tout mon cœur".

Mode été enclenché !

La semaine dernière, Karine Ferri se mettait déjà en mode été. En effet, l'animatrice a posté une photo d'elle immortalisée en Bretagne. Sur le cliché, elle prend la pose en robe blanche. "On y est ! La chaleur est bien là ! Que c’est bon de sentir le soleil sur sa peau ! À nous le teint hâlé et le corps bronzé ! D’ailleurs je vous prépare une storie pour vous parler bronzage, avec une marque que j’utilise depuis des années et que j’aime beaucoup", postait-elle. Ce mardi 22 juin 2021, l'animatrice de 39 ans a posté un nouveau cliché 100% été. Allongée sur un transat, elle prend la pose avec ses lunettes de soleil sur le visage. "Soon. C’est quand les vacances pour vous ?" a-t-elle demandé à ses abonnés. Une question à laquelle ces derniers n'ont pas manqué de répondre dans le fil des commentaires.

