Karine Ferri : quel est son vrai nom ?

Karine Ferri occupe le paysage télévisuel depuis de nombreuses années. Avant de faire ses débuts en tant qu’animatrice, elle a participé à des concours de miss, puis à l’émission "Bachelor, le gentleman célibataire" où elle se fait connaître du grand public en 2004. Outre sa carrière de mannequin, Karine Ferri s’illustre à la télévision d’abord sur M6 puis sur W9 et enfin sur TF1. Participante de "Danse avec les stars" en 2016, elle présente désormais le programme au côté de Camille Combal. La jeune femme a vécu un drame en 2007 avec la perte de son compagnon, Grégory Lemarchal, vainqueur de la saison 4 de la Star Academy. Aujourd’hui, elle a retrouvé l’amour dans les bras du footballeur Yoann Gourcuff. Le couple a deux enfants, une petite fille et un garçon.

Karine Ferri n’est pas son nom d’origine

Si les parents de Maël et Claudia qui ont passé le confinement en Bretagne s’apprêtent à célébrer leur premier anniversaire de mariage en juin prochain, Karine Ferri n’a pas changé de nom de famille pour autant. Mais Ferri n’est pas son nom de famille originel non plus… En vérité, Karine Ferri est née Karine Jalabert en 1982 dans les Hauts de Seine. C’est donc un nom d’emprunt qu’utilise l’animatrice depuis sa participation au Bachelor et qu’elle a toujours gardé. Et cela lui a valu une mauvaise surprise, un internaute a usurpé son identité en 2016, se faisant passer pour la présentatrice sous un faux compte avec son nom de naissance. Pour retrouver Karine Ferri sur TF1, rendez-vous samedi 23 mai à partir de 21h05 pour "Le Grand Bêtisier".

Par Non Stop People TV