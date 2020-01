Karine Ferri : Quelle actrice jouera son rôle dans le biopic sur Grégory Lemarchal ?

En septembre dernier, TF1 a annoncé la préparation d'un biopic sur la vie de Grégory Lemarchal, décédé en 2007 des suites de la mucoviscidose. Trois mois après, les deux acteurs choisis pour incarner Laurence et Pierre - les parents du chanteur - ont été dévoilés. Ainsi, c'est Odile Vuillemin qui jouera la maman du gagnant de "La Star Academy". Elle est connue à la télévision pour son rôle de Chloé Saint-Laurent dans la série "Profilage" (TF1). Quant au papa de Grégory Lemarchal, il sera incarné par Arnaud Ducret.

Au lendemain de cette annonce, TF1 a dévoilé le visage de celui qui incarnera Grégory Lemarchal. Il s'agit de Mickaël Lumière récemment vu dans le film "La Vérité si je mens ! Les débuts" aux côtés de Yohan Manca, Anton Csaszar et Jeremy Lewin. "Je suis très honoré et très ému", réagissait-il sur sa page Instagram.

Une actrice de 22 ans au casting

À la question de savoir si Karine Ferri jouera son rôle dans cette fiction baptisée "Pourquoi je vis", l'animatrice avait été catégorique. "Non, non, non. Surtout que j'avais vingt-cinq ans à l'époque. Et je ne crois pas que ça soit bien de faire une apparition. Mais je regarderai ça, évidemment", confiait-elle au Parisien.

Mardi 14 janvier 2020, nos confrères du journal "Le Dauphiné" ont assisté au tournage du biopic à Chambéry et dans ses alentours. L'occasion pour eux de dévoiler l'identité de celle qui incarnera Karine Ferri à l'écran. Il s'agit de Candice Dufau, une jeune femme brune de 22 ans. Elle n'en est pas à son premier rôle à la télévision puisqu'elle a joué le personnage de Blandine dans "Plus belle la vie", en 2018. Sur sa page Instagram, sa dernière publication remonte à novembre dernier. Avant ça, elle avait partagé avec ses abonnés des clichés de ses vacances en Thaïlande immortalisées l'été dernier.

Voir cette publication sur Instagram Hélix Une publication partagée par Candice Dufau (@candice.df) le 13 Août 2018 à 10 :16 PDT 13 Août 2018 à 10 :16 PDT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candice Dufau (@candice.df) le 31 Août 2019 à 8 :54 PDT 31 Août 2019 à 8 :54 PDT

Par Non Stop People TV