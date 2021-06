Karine Ferri quitte The Voice et DALS, gros changements à la rentrée

La saison 2021-2022 sera celle du changement pour Karine Ferri. La femme de Yoann Gourcuff a en effet annoncé ce jeudi dans les colonnes du Parisien que son rôle sur TF1 allait évoluer à la rentrée. Tout d'abord, elle n'animera plus les primes de Danse avec les stars. Karine Ferri ne quitte toutefois pas totalement l'émission puisqu'elle sera seule en charge de l'after du programme qui sera diffusé à partir de 23h30 : "Désormais, je vais être seule aux commandes du débrief de l’émission en deuxième partie de soirée", explique-t-elle tout en soulignant son "attachement particulier à ce programme, qui est l’un des plus prestigieux de la télévision (...) J’y ai été candidate puis coanimatrice. Je suis hyper heureuse de la confiance que m’accorde la direction. Il y aura une dizaine de secondes parties, c’est donc à la fois une chance et du stress".

Karine Ferri quitte The Voice ... mais pas The Voice Kids

Ce ne sera toutefois pas le seul changement pour Karine Ferri qui a également révélé qu'elle ne serait pas de retour dans The Voice la saison prochaine : "J’arrête The Voice. Ma présence y était anecdotique et ma rentrée s’annonce chargée" révèle l'animatrice qui continue toutefois l'aventure The Voice Kids : "J’aime énormément ce programme, où j’ai une réelle proximité avec les enfants. Je pense y apporter une vraie valeur ajoutée". Côté nouveautés, Karine Ferri héritera également à la rentrée de la présentation du programme "Chroniques criminelles" sur TFX à la place de Julie Denayer : "J’en suis extrêmement contente. Comme beaucoup de Français, je suis passionnée par les faits divers. C’est donc un beau cadeau. Cela va me permettre de faire quelque chose de très différent, avec un autre ton".

Par Benjamin S.