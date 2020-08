Karine Ferri : sa belle déclaration à son mari Yoann Gourcuff

Si Karine Ferri reste discrète sur sa famille, cela ne l’empêche pas de poster quelques rares photos de ses proches comme son frère, ses parents mais surtout son mari Yoann Gourcuff et leurs deux enfants, Maël et Claudia. Et le temps des vacances d’été est souvent l’occasion de se créer de nouveaux souvenirs dans des paysages de rêve. L’animatrice de TF1 n’a d’ailleurs pas hésité à publier des photos de ses vacances en affichant ses looks d’été, des bords de mer et des photos d’elle en maillot de bain toutes plus belles les unes que les autres laissant les internautes conquis. C’est donc tout naturellement que dimanche 16 août l’animatrice de Danse avec les Stars et The Voice Kids a posté un cliché où on la voit de dos accompagnée de son époux, le footballeur Yoann Gourcuff.

Une citation d’Antoine de Saint Exupéry pour illustrer sa publication

Les amoureux sont face à la mer et semble regarder ensemble dans la même direction. Karine Ferri a choisi une citation bien connue d’Antoine de Saint Exupéry pour illustrer sa publication, "Aimer ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction". Une phrase saluée par les internautes et qui vient renforcer les propos de Karine Ferri donnés lors d’une interview accordée à Télé Loisirs en juillet dernier. Elle avait fait de rares confidences sur sa vie de famille, "Cela a toujours été très important pour moi de passer mes vacances dans le sud de la France car j’en suis originaire et toute ma famille vit là". Surtout, au cours de l’interview, l’animatrice a fait une tendre déclaration à son mari : "Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné".

Par Non Stop People TV