Karine Ferri : sa photo sexy pour remercier ses fans après son anniversaire

En pleine pandémie de coronavirus, les personnes nées en mars, en avril et début mai vont devoir célébrer leurs anniversaires confinées. Ainsi, depuis la mesure de confinement en France, Blanche Gardin a publié une vidéo très drôle de son anniversaire confiné, Laurent Ournac a passé ses 40 ans en famille sous le thème du déguisement et Karine Ferri a elle aussi fêté son année supplémentaire confinée en famille. Samedi 25 avril, la ravissante animatrice de TF1 célébrait ses 38 ans. Si le temps ne semble pas avoir d’emprise sur la mère de famille, la jeune femme a publié en story le cadeau de son cher et tendre. Yoann Gourcuff lui a offert deux bouteilles de vin, deux grands crus des Côtes du Rhône. Ravie de son cadeau, Karine Ferri a également reçu de nombreux messages de ses fans. Et elle a tenu à les remercier dans un post Instagram.

Une photo qui met tous ses fans d’accord

Dimanche 26 avril, Karine Ferri publie un post sur Instagram pour remercier ses fans. En légende elle écrit : "Merci à tous pour vos nombreux messages… Qui a passé son anniversaire confiné ? Racontez-moi" Mais si certains internautes répondent à sa question, ils sont surtout sous le charme de la photo de la belle. Il faut dire que Karine Ferri a choisi d’illustrer son message par une photo d’elle en robe très décolletée. Effet sexy garanti ! Dans les commentaires, les fans sont unanimes : "Encore une magnifique photo !", "tu es sublime", "Waouh Karine magnifique", "Quelle beauté", "tu es sublime, naturelle", "adorable petit ange de toute beauté. De plus en plus belle", "délicieusement séduisante. Un véritable bonheur de te regarder".

Par Non Stop People TV