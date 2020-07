Karine Ferri : ses rares confidences sur sa relation avec Yoann Gourcuff

En 2011, Karine Ferri et le joueur de foot Yoann Gourcuff démarraient une belle histoire d'amour. Fou amoureux, les tourtereaux se sont mariés il y a un an maintenant, et depuis, ils semblent vivre le parfait amour. De leur union, deux petits enfants sont nés. Mäel 4 ans et Claudia 2 ans. Malgré leur popularité, le couple arrive à garder leur vie privée à l'abri des regards indiscrets. La jeune femme ne se confie que très peu sur son couple. Récemment, elle accordait une interview au magazine Paris Match durant laquelle elle se confiait sur le confinement passé en famille. "Le temps s’est arrêté. J’ai pris le temps de souffler avec mes essentiels, mon carré d’as. Et je n’ai pas vu les mois passer. C’était bien de se retrouver sans contraintes" confiait-elle en restant malgré tout très pudique sur son couple.

"le temps s'est arrêté"

Mais cette pudeur, Karine Ferri l'a un peu mise de côté durant un entretien avec Gala. Elle s'est une nouvelle fois confiée sur sa relation avec le footballeur et est revenue sur une récente photo de couple postée sur Instagram pour fêter leur un an de mariage : "D'habitude, je ne poste rien, mais j'avais envie de partager cette photo. Je reste évidemment très pudique sur ma vie privée, mon mari et mes enfants, mais cette photo représente tellement tout !". Elle s'est une nouvelle fois exprimée sur le confinement qu'elle a passé en Bretagne en faisait un bilan avec légèrement plus de recul : "Pour nous, cette période a été positive, car le temps s’est arrêté et on a pris le temps de revenir à l’essentiel. Pour moi, ce sont ma famille, mon mari et mes enfants".

Par J.F.