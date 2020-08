Karine Ferri sexy en bikini : sa nouvelle photo sur Instagram enflamme la Toile

Karine Ferri n’en finit plus d’épater ses abonnés par sa beauté. Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur la présentatrice de "Danse avec les Stars" et de "The Voice Kids". Les différentes photos postées sur son compte Instagram en attestent. À 38 ans, la femme de Yoann Gourcuff et maman de Maël et Claudia, rayonne. Serait-ce l’une des conséquences de l’amour ? La jeune femme a posté une récente photo accompagnée de son mari et elle lui fait une tendre déclaration. Karine Ferri est très attachée à sa famille et c’est d’ailleurs tous les quatre qu’ils sont partis en vacances dans le sud de la France avant une rentrée bien chargée. Et elle en a profité pour partager plusieurs clichés avec ses abonnés.

Une photo qui fait l’unanimité

Pendant l’été, Karine Ferri a eu le temps de profiter. Sur son compte Instagram, l’animatrice a publié plusieurs photos avec, pour thème récurrent, la mer turquoise. Des paysages magnifiques généralement sublimés par la présence de l’ancienne participante de DALS dessus. Et son dernier post a complètement fait fondre les internautes. Karine Ferri apparaît dans un bikini blanc qui ressort sur son bronzage impeccable. Elle porte une tunique blanche en dentelle par-dessus et est tout simplement ravissante. La femme de Yoann Gourcuff prend la pose sur des rochers dos à la mer et le résultat est splendide. Ses abonnés sont sous le charme. Parmi les commentaires, ils écrivent : "Trop belle", "Une des plus belles filles de notre pays", "Divinement belle", "Une bomba latina", "Magnifique" ou encore "Une beauté sublime".

Par Non Stop People TV