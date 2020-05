Karine Ferri : son beau projet pour ses 1 an de mariage

Confinée avec son mari et ses deux enfants, Maël et Claudia, Karine Ferri qui a rendu un bel hommage à Gregory Lemarchal, semble plus amoureuse que jamais. Dans quelques jours, l'animatrice phare de Danse avec les stars fêtera ses 1 an de mariage avec le footballeur Yoann Gourcuff.

Dans une interview accordée à Télé Star, la jeune femme de 38 ans s'est confiée sur son confinement, et il semblerait qu'elle l'ait plutôt bien vécu. "On a bien vécu ce confinement. Je m'estime chanceuse. J'ai pu travailler de mon domicile. Je n'avais plus de déplacements. Le temps s'est arrêté. J'ai pris le temps de souffler avec mes essentiels, mon carré d'as. Et je n'ai pas vu les mois passer. C'était bien de se retrouver sans contraintes. J'ai fait un peu de cuisine, j'adore ça. J'ai même pu en faire avec les enfants".

un anniversaire particulier

Le 8 juin prochain, cela fera donc un an que la belle a dit oui à son mari. Et selon ses dires, la flamme est toujours au rendez-vous. Karine Ferri, plus sexy que jamais sur Instagram, se confiait sur cette nouvelle étape de sa vie en octobre dernier, toujours à Télé Star "Mon mari m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur Terre, nos deux merveilleux enfants. Je suis contente de porter le même nom qu'eux. J'ai vécu le mariage dont j'ai toujours rêvé, entourée de gens que j'aime".

Avec la crise sanitaire actuelle, les amoureux ne pourront pas fêter cet anniversaire comme il se doit, mais selon elle, ce n'est que partie remise : "On le fêtera en famille, de manière pudique, comme toujours".

Par J.F.