Karine Ferri : Son message fort contre la pollution sur Instagram

Après un confinement en Bretagne, Karine Ferri a décidé de profiter du sud de la France pour des vacances. Mais alors qu’elle pensait passer de belles semaines avec sa famille, Karine Ferri a été contrainte de partager un message fort après avoir fait une belle action. Ce dimanche 5 juillet, l’animatrice de TF1 n’a pas hésité à secourir une tortue. Rapidement, la jeune femme a publié un message contre la pollution : "Hier, nous nous baignions dans la Méditerranée et nous observions les fonds sous-marins lorsque notre attention a été attirée par quelque chose. Ce quelque chose était une tortue qui était prisonnière dans une sorte de bâche en plastique. Cette pauvre tortue était à bout de forces, elle devait certainement lutter depuis plusieurs heures".

"Voilà encore un triste exemple"

Karine Ferri poursuit : "Sa tête était complètement enroulée dans les filets de la bâche en plastique, son cou était lacéré", a-t-elle écrit en légende d’une photo d’elle en train de tenir la tortue dans ses mains. L’animatrice explique qu’elle a eu un peu d’aide : "Grâce à l'aide d'un policier de la police municipale de Saint-Raphaël, nous avons pu sauver cette tortue en coupant la bâche autour de son cou et ainsi la remettre 'libre' à la mer. Voilà encore un triste exemple que le plastique continue de polluer l'environnement et de menacer la faune marine de nos océans. La tortue marine fait partie des espèces les plus touchées par les ravages de déchets plastiques". Ce n’est pas la première fois que Karine Ferri tente de passer un message aux internautes. L’animatrice est très engagée pour la cause animale depuis de nombreuses années.

Par Alexia Felix