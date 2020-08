Karine Ferri sublime en maillot de bain sur Instagram, la toile conquise

Pendant le confinement, Karine Ferri n'a pas manqué de déclarer sa flamme à celui qui partage sa vie depuis plusieurs années, Yoann Gourcuff. "Le temps s'est arrêté. J'ai pris le temps de souffler avec mes essentiels, mon carré d'as. Et je n'ai pas vu les mois passer. C'était bien de se retrouver sans contrainte (...) Mon mari m'a donné ce qu'il y a de plus beau sur Terre, nos deux merveilleux enfants. J'ai vécu le mariage dont j'ai toujours rêvé, entourée de tous les gens que j'aime. J'ai toujours rêvé d'une famille nombreuse. J'aimerais avoir d'autres enfants", disait-elle à Télé Star.

Dans un autre entretien accordé à Télé-Loisirs, l'animatrice de TF1 a fait d'autres confidences sur sa vie de famille, évoquant le lieu qu'elle préfère pour passer ses vacances. "Cela a toujours été très important pour moi de passer mes vacances dans le sud de la France, car j'en suis originaire et toute ma famille vit là", confiait-elle. Et de poursuivre sur sa moitié : "Yoann est un mari et un papa formidable, très présent et extrêmement attentionné".

Un bronzage parfait

En attendant de la revoir à la rentrée dans différents programmes diffusés sur TF1, Karine Ferri a posé deux mois de vacances. Et sans surprise, c'est dans le sud de la France que l'animatrice a débarqué avec Maël et Claudia - ses deux enfants - et Yoann Gourcuff. L'occasion pour elle de retrouver sa famille, mais aussi de partager de très beaux clichés de ses vacances sur Instagram. Ainsi, l'acolyte de Nikos Aliagas dans "The Voice" a pris la pose sur un yacht. Elle a aussi posté plusieurs photos sur lesquelles elle apparaît en maillot de bain.

Ce mercredi 12 août, Karine Ferri a posté une nouvelle photo d'elle immortalisée à la plage et sur laquelle elle arbore un maillot de bain blanc qui lui va à ravir. L'occasion pour elle d'afficher son parfait bronzage. "Quand ton bronzage est de la même couleur que tes rochers préférés", a-t-elle posté en légende. Sa communauté n'a pas manqué de réagir, la complimentant sur son physique. "Très belle photo, très beau bronzage. Tu te fonds dans le décor. Tu fais 20/25 ans", a posté un internaute. "Sublime", a poursuivi un autre.

Par Non Stop People TV