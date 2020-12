Karine Le Marchand accusée de grossophobie : sa réponse cinglante !

On ne présente plus Karine Le Marchand. L'animatrice officie sur M6 depuis de nombreuses années maintenant avec des émissions emblématiques telles que "L'amour est dans le pré" ou encore plus récemment "La France a un incroyable talent". Mais à la rentrée, le 11 janvier précisément, la colocataire de Stéphane Plaza se lancera un nouveau défi. Elle sera à la tête d'une nouvelle émission "Opération Renaissance". Le but est simple, aider des personnes en situation d'obésité. Mais cela a été mal venu de la part de Karine Le Marchand. En effet, l'animatrice a présenté la bande-annonce sur son compte Instagram et de nombreux internautes s'en sont pris à l'animatrice et n'ont pas hésité à l'accuser de grossophobie.

"je trouve ça hallucinant"

"Arrêtez de mettre en scène la vie qui est la nôtre" ou encore "vous êtes mince, jolie et bien dans votre peau... C'est super et je suis heureuse pour vous mais vous ne comprenez pas du tout ce que l'on vit au quotidien" a-t-on pu lire sous la publication. Des accusations qui n'ont pas plu à Karine Le Marchand qui a alors répondu : "Si je vous écoute, je reste en ville et je ne fais pas non plus L’Amour est dans le pré ? Ni Incroyable talent ? Dois-je faire des émissions sur les femmes noires parisiennes pour vous faire penser que je comprends les gens ?".

Il y a quelques mois, l'ennemi juré de Jean-Michel Maire avait déjà défendu son émission, cible de nombreuses critiques. "Excusez-moi de rire mais je trouve ça hallucinant qu’on fasse une pétition, sans savoir ce que va être cette émission, de quoi elle va être composée, de qui elle va être composée".

Par J.F.