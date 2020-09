Karine Le Marchand au bord du burn-out, elle se confie

Karine Le Marchand s’apprête à faire son grand retour sur le petit écran ce lundi 14 septembre puisque l’animatrice va donner le coup d’envoi de la quinzième saison de L’amour est dans le pré sur M6. En plus de ce programme, l'animatrice a commencé le tournage de la nouvelle édition de La France a un incroyable talent, et est également à la tête de l’émission "On ne répond plus de rien" qu’elle co-anime avec Laurent Baffie sur RTL tous les samedis matins. Elle travaille également sur une nouvelle série-documentaire intitulée "Opération Renaissance". Mais avoir accepté tous ces projets semble être compliqué pour Karine Le Marchand puisqu’elle a fait une annonce surprenante sur Instagram ce dimanche 13 septembre.

"Je n’y arrive pas"

La meilleure amie de Stéphane Plaza a révélé à ses fans dans une vidéo être proche du burn-out à cause de ses projets, et avoir été contrainte de prendre une décision importante : "Malgré des débuts sur les chapeaux de roue sur RTL, On ne répond plus de rien va passer en mensuel, sans doute le samedi après-midi, parce que je ne m’en sors pas. Il faut dire la vérité. À cause de la Covid, le tournage de La France a un incroyable talent a été reculé, L’amour est dans le pré aussi et avec les montages d’Opération Renaissance, je n’y arrive pas. Je me sentais un peu partir en travaillant jour et nuit et ce n’était plus possible. J’ai demandé à mes patrons l’autorisation d’alléger ma charge de travail et ils ont été juste formidables. Je remercie Régis Tavanas et Nicolas Taderneau parce que quand je leur ai dit que je frôlais le burn-out, ils m’ont dit : “Karine, il n’y a rien de plus important que la santé et le moral”.

Par Alexia Felix