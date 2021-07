Karine Le Marchand : ce qu'elle a prévu pour la prochaine saison d'Une ambition intime

Karine Le Marchand est actuellement en tournage pour les besoins de la prochaine saison d'"Une ambition intime". Depuis le lancement de cette émission, Karine Le Marchand a reçu des personnalités politiques pour une interview à coeur ouvert. Ainsi, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg ou encore Bruno Le Maire se sont prêtés au jeu en 2016. On se souvient encore de son échange surprenant avec Marine Le Pen au cours duquel l'animatrice de "L'amour est dans le pré" avait demandé : "Si vous êtes présidente Marine, je dois faire ma valise ou pas ?". Ce à quoi la présidente du Rassemblement national avait répondu : "Pour aller où ?".

Une saison 100% féminine

À moins d'un an de l'élection présidentielle, M6 a décidé de sortir "Une ambition intime" du tiroir. Si aucune date de diffusion n'a encore été annoncée, le tournage a déjà commencé. Et pour cette nouvelle saison, Karine Le Marchand va se consacrer uniquement aux femmes politiques de tous bords. "Les femmes depuis le mouvement #MeToo ont repris de la force pour exprimer qui elles sont. Près de 51 % des Français sont des femmes et aujourd’hui, la seule femme qui est à la tête d’un parti est Marine Le Pen, qui en a hérité de son père. Le plafond de verre est réel puisqu’on ne nomme pas de femmes à la tête d’un parti, ce qui pourrait les pousser à la présidentielle. Or, selon un sondage, 90 % des Français sont prêts à voter pour une femme. Cela veut dire que les blocages sont ailleurs, dans les partis politiques et dans les médias où il y a un sexisme ordinaire très important. Partant de ce terreau-là, sans que cela ne soit une émission militante, j’ai voulu raconter le parcours de ces femmes qui ont choisi malgré leurs enfants, malgré le sexisme, d’aller au plus haut sommet de l’État. Je veux raconter qui elles sont vraiment et si je ne travaillais que sous le prisme de la présidentielle, je passerai à côté de beaucoup d’entre elles", explique la colocataire de Stéphane Plaza. Valérie Pécresse, Rachida Dati, Anne Hidalgo, Marine Le Pen et Marlène Schiappa seront donc de la partie. La production d'"Une ambition intime" a prévu une nouveauté de taille : en plus de les interwiever, Karine Le Marchand "les suivra elle-même en reportage en campagne, comme elle l’a fait au QG de Valérie Pécresse lors des élections régionales, mais aussi en vacances", nous apprend "Le Parisien".

Par Matilde A.