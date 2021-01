Karine Le Marchand célibataire ou en couple ? Le point sur sa vie amoureuse

M6 diffuse ce lundi 25 janvier 2021, le troisième numéro de l'émission "Opération Renaissance". Dans ce nouveau programme qui fait jaser, Karine Le Marchand s'invite dans la vie de dix individus (neuf femmes et un homme) et dans leur combat contre l'obésité morbide. Les caméras de la chaîne dévoilent ainsi leur parcours sur trois ans rythmé par les opérations, le sport et le renouveau... De quoi engendrer une vague de critiques sur les réseaux sociaux et de quoi rapidement relancer le débat sur la grossophobie.

En plus des critiques négatives, l'animatrice et productrice a dû faire face à des audiences en berne puisque l'émission n'a attiré que 1,7 million de téléspectateurs... La jolie brune de 52 ans se console donc avec le fait que son rôle d'accompagnatrice dans "L'Amour est dans le pré" est toujours salué et félicité. Et si Karine Le Marchand crée plusieurs couples chaque année, qu'en est-il de sa propre vie amoureuse ?

Karine Le Marchand célibataire et fière

A 52 ans, Karine Le Marchand est maman d'une jeune femme de 18 ans prénommée Alya dont l'identité du père demeure inconnue. Après sa rupture avec cet homme mystère, elle a été en couple avec le footballeur Lilian Thuram. Leur romance s'est malheureusement finie devant les tribunaux après une plainte pour violences conjugales érigée par l'animatrice. Karine Le Marchand a également un faible pour les rappeurs : elle a partagé la vie de Passi entre 2005 et 2006 et a aussi vécu une idylle avec JoeyStarr en 2017.



Aux dernières nouvelles, Karine Le Marchand est toujours célibataire. "Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années" lançait l'animatrice lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours en 2018, avant d'affirmer que "l'on peut être heureux et célibataire". "L'introspection ne me fait pas peur, la solitude ne me pèse pas, ce n'est pas qu'une question d'amour, mais aussi de lien" concluait Karine Le Marchand.

Par E.S.