Karine Le Marchand : cette belle surprise pour les agriculteurs de l'Amour est dans le pré

Ce samedi 27 février aurait dû marquer l'ouverture de la nouvelle édition du salon de l'agriculture. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire de la Covid-19, cette dernière est annulée. Une triste nouvelle pour les agriculteurs qui aiment défendre leur patrimoine lors du salon le plus célèbre de France.

Un salon qui rappelle quelques bons souvenirs à Karine Le Marchand. En effet, l'animatrice emblématique de l'Amour est dans le pré vient de poster une nouvelle photo sur son compte Instagram. Elle se rappelle d'une grande surprise réservée à certains candidats de l'émission, le 23 février 2013. De nombreux agriculteurs étaient montés à Paris pour assister à une cérémonie particulière puisque l'animatrice de M6 allait recevoir la médaille du Mérite Agricole, plus communément appelé "le poireau".

"Nous sommes soudés à jamais"

Ils étaient venus nombreux pour soutenir Karine Le Marchand, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'animatrice d'"Opération Renaissance" avait pensé à tout. Avec le ministre de l'Agriculture, elle avait décidé de remettre également une médaille à tous les agriculteurs présents comme elle l'explique en légende de sa photo."Les agriculteurs des saisons 5, 6, 7, étaient juste venus pour me soutenir, mais avec le ministre on leur avait organisé une surprise: tous mes amis se sont vus remettre aussi leur médaille. J’aurais trouvé inconcevable de la recevoir moi seule, alors que leur vie entière est consacrée à la terre de leurs ancêtres".

Karine Le Marchand a ensuite eu un mot tendre pour les agriculteurs de l'Amour est dans le pré : "Quel moment...quelle émotion ! Nous sommes soudés à jamais. On ne lâche rien les amis. Je serai toujours à vos côtés pour défendre votre cause".

Par J.F.