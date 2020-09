Karine Le Marchand défend Nicolas Sakorzy, Cyril Hanouna se moque d’elle dans TPMP

Depuis son passage dans "Quotidien" sur TMC le 10 septembre 2020, Nicolas Sarkozy est au coeur d’une polémique. Son parallèle entre le mot "singe" et le mot "nègre" alors qu'il déplorait que le roman d'Agatha Christie "Dix petits nègres", ait été renommé "Ils étaient dix", a provoqué l'indignation de nombreux internautes et d'une partie de la classe politique. "Cette volonté des élites qui se pincent le nez, qui sont comme les singes qui n'écoutent plus personne. Je ne sais plus, on a le droit de dire singe ? Parce qu'on n'a plus le droit de dire les… On dit quoi maintenant 'Les Dix Petits Soldats' maintenant c'est ça?", a lâché l’ancien président de la République. Invitée dans "C à vous" sur France 5 le lendemain, Karine Le Marchand a pris la défense de Nicolas Sarkozy. "Je ne suis pas d’accord avec tout ça. Je pense que les polémiques prennent trop de place dans la communication et empêchent le fond des pensées. Nicolas Sarkozy, vous pouvez lui reprocher ce que vous voulez, il n’est pas raciste", a lancé la nouvelle animatrice de "La France a un incroyable talent".

"Elle n’est pas folle la Karine Le Marchand !"

Pour Cyril Hanouna, les propos de Karine Le Marchand ne sont pas le fruit du hasard. Pour cause, Karine Le Marchand a récemment posé aux côtés de Nicolas Sarkozy sur son compte Instagram, annonçant à demi-mots qu’il ferait partie des invités de la prochaine saison d’"Ambition Intime". "Forcément, elle veut l’inviter dans son émission donc elle s’est dit : ‘Je vais me flinguer l’émission, je vais quand même défendre Nicolas Sarkozy !’ Elle n’est pas folle la Karine Le Marchand !", a estimé Cyril Hanouna dans "Touche pas à mon poste" ce lundi 14 septembre. "On n’en attendait pas moins de Karine Le Marchand", a-t-il conclu.

Par Matilde A.