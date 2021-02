Karine Le Marchand dévoile sa nouvelle émission ambitieuse

Karine Le Marchand s'attaque à un nouveau sujet sensible. De retour avec une nouvelle saison de L'amour est dans le pré, l'animatrice a aussi présenté ces dernières semaines "Opération renaissance". Une émission préparée durant trois ans pour suivre le parcours de personnes en situation d'obésité ayant décidé de subir une sleeve, une opération qui consiste à retirer une partie de l'estomac. Seulement, ce programme a suscité les critiques. Mais cela n’empêche pas Karine Le Marchand de prendre de nouveaux risques. L'animatrice qui se réjouissait d'avoir une porte ouverte pour de nouveaux projets chez M6, avait dévoilé auprès de Puremédias, préparer un documentaire sur des braqueurs, en laissant entendre qu'une deuxième production "sur du long terme" était aussi en cours.

Un nouveau projet ambitieux

Ce dimanche 14 février, Karine Le Marchand a dévoilé ce projet sur lequel elle travaille avec sa société Potiche Productions. "Aujourd'hui Youhouhou, c’est le premier jour de tournage de notre nouveau bébé made in Potiche prod : 'Transgenre'", a-t-elle annoncé sur Instagram. "Avec Aéla, Louise et Zach, une fois de plus nous allons essayer de faire évoluer le regard des gens sur ce/ceux qu’ils méconnaissent. Après plus d’un an d’enquête et de casting, sous le regard bienveillant de ma réalisatrice chouchoute Delphine Cinier, ça y est on est partis pour quelques mois de tournage/montage exaltants. Merci à nos 3 témoins de me faire confiance et de m’ouvrir leur cœur. À découvrir dans quelques mois en prime Time sur M6!", s'est réjouie l'animatrice qui s'attaque à un projet ambitieux, bien accueilli par les internautes.

Par Marie Merlet