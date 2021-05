Karine Le Marchand en couple avec un chef ? Elle réagit !

Ce n'est pas la première fois que la vie amoureuse de Karine Le Marchand fait parler. L'animatrice de "L'amour est dans le pré" a vécu une récente histoire d'amour avec le rappeur JoeyStarr pendant presque un an. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. Elle avait accepté de se confier sur cette idylle lors d'un entretien accordé au magazine "Elle" en septembre 2019. "Je l'ai rencontré dans un cadre professionnel et il a posté une photo de nous deux. Plus tard, il a posté une photo de moi en train de dormir. J'ai fait la même chose deux mois plus tard... Mais ce n'était pas de l'exposition, je ne me suis pas exprimée, je n'ai ni confirmé ni démenti quoi que ce soit" expliquait-elle.

"encore des conneries..."

Dans la suite de l'entretien, Karine Le Marchand avait accepté de revenir sur sa relation avec Lilian Thuram et sur la plainte qu'elle avait déposée pour violences conjugales, avant de la retirer quelques semaines après : "J'ai porté plainte pour montrer à ma fille qu'aucun homme, aussi connu soit-il, ne peut avoir ce genre de comportement. Finalement comme il s'est excusé devant elle, j'ai retiré ma plainte tout en maintenant que les faits avaient bien eu lieu".

Depuis ces histoires, Karine Le Marchand se montre beaucoup plus discrète sur sa vie privée. En effet, l'animatrice n'a pas dévoilé si elle était en couple ou célibataire, mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne partage pas sa vie avec un célèbre chef…

Ce vendredi 28 mai, l'animatrice vient de poster une story sur son compte Instagram. Sur cette dernière, elle dévoile le titre d'un article d'un site people qui écrit : "Karine Le Marchand : sa nouvelle idylle surprend tout le monde !" accompagné d'une photo d'elle avec Cyril Lignac. En légende de sa photo, l'animatrice a démenti en écrivant simplement ; "ça faisait longtemps…encore des conneries !"

Par J.F.