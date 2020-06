Karine Le Marchand en politique ? Kelly Vedovelli fustige l'attitude de l’animatrice

Proche des agriculteurs qu'elle rencontre dans l'émission "L'Amour est dans le pré" sur M6, Karine Le Marchand s'investit pour défendre leur métier. Dans "C à vous" ce vendredi 5 juin, l'animatrice s'est ainsi lancée dans un discours en faveur de l'agriculture bio et locale. Mais de cet engagement, Karine Le Marchand ne souhaite pas se lancer en politique pour l'instant. "Là, prendre la parole pour dire ce qu'il faudrait faire ou pas... Je ne pense pas que je serais à ma place. Pour le moment en tout cas !", a-t-elle assuré. En réaction aux propos de l'animatrice, dans C que du kif ce mardi 9 juin, Kelly Vedovelli ne s'est pas montrée emballée à l'idée de voir un jour Karine Le Marchand en politique.

"Je pense sincèrement que c'était pour le buzz"

"Moi, je pense sincèrement que c'était pour le buzz et j'espère vraiment que c'était pour le buzz, car pour moi, c'est la dame qui a le moins d'empathie au monde. Donc elle ne va pas nous faire croire qu'elle va s'intéresser aux agriculteurs", a lâché Kelly Vedovelli qui avait été blessée par un post virulent de Karine Le Marchand fin 2019. La chroniqueuse continue alors de fustiger l'attitude de l'animatrice : "Quand elle est en tournage et qu'elle jette ses feuilles par terre et que c'est les maquilleuses qui les ramassent, je ne sais pas si c'est son côté très humain qui va servir à quelque chose pour les agriculteurs". "C'est ce que tout le monde dit en interne, je préfère le dire pour les gens", se justifie-t-elle. Des propos qui ne risquent pas d'apaiser les tensions avec Karine Le Marchand.

Par Marie Merlet