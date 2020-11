Karine Le Marchand et Stéphane Plaza colocataires : pourquoi l'animatrice commence à être agacée

Le plus célèbre des agents immobiliers de France... n'a plus de logement ! Depuis quelques jours, le domicile de Stéphane Plaza est en pleins travaux. Pour ne pas se retrouver à la rue, l'animateur de la chaîne M6 a élu domicile chez... Karine Le Marchand ! Il y a quelques jours, la présentatrice de l'émission "L'Amour est dans le pré" a en effet dévoilé les coulisses de l'arrivée de son meilleur ami à son domicile.



Au quotidien, l'animatrice montre donc à ses abonnés comment se passe leur cohabitation à deux. Taquineries, partage des tâches ménagères, repas mouvementés... Stéphane Plaza donne du fil à retordre à son hôte, pour le plus grand bonheur des internautes, amusés par la situation.

"C'est un envahissement"

Ce jeudi 26 novembre 2020, Karine Le Marchand a fait comprendre à ses fans que son meilleur ami commence déjà à devenir trop envahissant.... Stéphane Plaza a en effet empiré la situation en squattant le bureau de son amie. Dans une story dévoilée sur Instagram, Karine Le Marchand débarque dans son bureau et découvre Stéphane Plaza avachi dans un canapé. "Mais qu'est-ce que tu fais dans mon bureau ?" lui lance-t-elle alors. "Oh non écoute t'es déjà à la maison en plus tu viens au bureau ? Non mais j'y crois pas. Mais moi j'ai des réunions toute la journée !" continue-t-elle.



Son meilleur ami tente alors de l'amadouer... mais de pas de quoi convaincre l'animatrice qui s'est insurgée: "Mais tu me fatigues ! Mais c'est un envahissement ! Tu fous rien de tes journées, mais va travailler... oh j'en ai marre, j'en ai marre... En plus il rigole ce con. Tu te fais vraiment chier en confinement à lire ta BD".



Par E.S.