Karine Le Marchand insultée et menacée : cette publication Instagram qui choque

Deux semaines après avoir osé une petite blague sur Franck Ribéry, Karine Le Marchand voit aujourd’hui son quotidien bouleversé. Le 16 avril dernier dans une story Instagram, Karine Le Marchand publiait un montage où elle se moque ouvertement de la manière de s’exprimer du célèbre joueur de football français. Sur une photo du joueur, elle écrivait en effet : "Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits".

Une petite blague qu’elle est sûrement en train de regretter aujourd’hui puisque les rebondissements s’enchaînent. Ce mardi 28 avril 2020, il a en effet été annoncé que Franck Ribéry envisagait de porter plainte contre l’animatrice pour "injure publique". L’avocat de l’attaquant a littéralement déploré le comportement de la jolie brune de 51 ans dans un courrier partagé par nos confrères de RMC Sport.

Le soir même, c’est dans l’émission "Ce soir chez Baba" sur C8 que l’animatrice en prenait (encore) pour son grade. Le chroniqueur Raymond a lui aussi dénoncé l’attitude de l’animatrice avec colère : "Karine Le Marchand, je te le dis, je t’aime bien, mais ce que t’as fait là, c’est très grave et ça envoie un mauvais message. Tu ne viendras pas te plaindre quand on viendra te critiquer, toi, sur ton physique… Excuse-toi Karine, t’as merdé de A à Z".

Karine Le Marchand publie des messages chocs

Ce mercredi 29 avril 2020, Karine Le Marchand est sorti du silence. Sur Instagram, l’animatrice a publié une série de captures d’écran faisant état des messages d’insultes et des terribles menaces qu’elle reçoit depuis plusieurs jours. En légende de publication, elle écrit : "Aujourd’hui en 2020, je vous annonce qu’il semble désormais interdit, pour certaines personnes, de reposter une story (qui a duré 24h il y a 2 semaines, sans jamais être commentée à l’époque) qui circule depuis 1 mois sur la toile. Sous prétexte de sourire de l’expression française d’une personnalité publique, pourtant raillée depuis plus de 10 ans pour la même raison, publiquement et sur tous les médias, sans conséquence, cette offense (et non une quelconque remarque sur son physique, aucune insulte non plus, je ne le fais jamais) peut être désormais punie par les menaces, les insultes racistes et misogynes d’individus pseudonymisés".

Visiblement choquée de voir que la situation est en train de prendre une telle ampleur, elle continue : "Je me tiens prête à vivre mon procès, la tête rasée, pieds nus sous les quolibets. […]. Si Mr Ribéry veut me parler de la peine que je lui ai faite en relayant un pauvre post humoristique, je m’excuserai auprès de lui sans problème".







Par E.S.