Karine Le Marchand : la blague osée de Stéphane Plaza sur l'animatrice

Le 20 octobre dernier, M6 a donné le coup d'envoi de la 15e saison de "La France a un incroyable talent". Pour cette nouvelle édition, David Ginola a laissé sa place à Karine Le Marchand après son départ de la chaîne. Un rôle que la présentatrice phare de "L'amour est dans le pré" a été ravie d'endosser, comme elle le confiait en juillet dernier sur sa page Instagram. "Je suis hyper fière d'avoir été nommée Cheffe d'orchestre de 'La France a un incroyable talent !' J'espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux, et de ce brillant jury, dingo et tellement humain. C'est la télé que j'aime, avec du show et du coeur", postait-elle.

La semaine dernière, les téléspectateurs ont pu suivre la première partie de la demi-finale de "La France a un incroyable talent. Ahmed Sylla a été invité à assister aux numéros des candidats. Ce mardi 8 décembre, le jury sera entouré d'Issa Doumbia pour la seconde partie de la compétition. Récemment, l'humoriste a participé à la deuxième saison de "Mask Singer" sur TF1. Finaliste, il était caché derrière le costume du dragon.

"Elle est pas belle la vie ?"

En fin de semaine dernière, Karine Le Marchand a partagé sur Instagram le résultat du sondage réalisé par TV Mag dans lequel elle apparaît en tant que première femme du classement. "Waouh ! 1ere femme du classement TV Mag, je suis très fière ! Juste derrière mon Stéphane Plaza en plus, c'est juste génial. Un gros baiser et un grand bravo au numéro un Jean-Pierre Pernaut, qui pendant plus de 33 ans a tenu la barre avec brio et sérieux", a-t-elle posté.

Stéphane Plaza a été désigné animateur préféré des femmes et des 18-34 ans. "Très heureux de toucher au coeur les générations à mon âge. Et les femmes sans lesquelles nous ne sommes rien !" a-t-il réagi. Il a aussi tenu à adresser un mot à Karine Le Marchand, non sans faire une blague pour le moins osée. "Dans ce classement, je suis tellement content de cette 5e place attribuée à ma Karine, en levrette derrière son grand copain, elle est pas belle la vie ? Tandis que notre Courbet arrive bientôt nous mettre tous en dehors du classement ! (Et en levrette derrière Cyril, attention !) Allez, pour cette année 2021, on y croit".

