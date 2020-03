Karine Le Marchand : la tendre confidence de Laurent Petitguillaume (exclu vidéo)

Camarade de course à pied, compagnon de voyage, Laurent Petitguillaume est pour Karine Le Marchand un ami de tous les instants. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, l’animateur est revenu sur leur longue amitié. Il a ainsi évoqué leur rencontre, survenue lorsqu’il travaillait pour Skyrock et qu’elle était hôtesse dans l’évènementiel. "Cela fait maintenant X dizaines d’années qu’on raconte des bêtises ensemble", confie-t-il à Jordan de Luxe. Ensemble ils se sont construit une solide bande de copains avec entre autres Stéphane Plaza et Matilda May.

Des confidents depuis des décennies

Sur Non Stop People, Laurent Petitguillaume confie ainsi avoir toujours essayé d’être là pour Karine Le Marchand. "On se parle dans les moments difficiles. (…) Quand on est très exposé et qu’il arrive des choses dans l’intime et que ces choses intimes sont exposées, parfois ça fait très très mal et c’est difficile à comprendre pour le grand public d’être en même temps très exposé et en même temps de ne pas vouloir exposer tout", explique l’animateur également comédien. Dans "L’Instant de Luxe", Laurent Petitguillaume a bien voulu livrer une anecdote sur Karine Le Marchand. "Karine, ce qui est extraordinaire, c’est que je crois qu’en fait vous la connaissez tous très bien car elle est exactement à la télé comme elle est dans la vie", révèle-t-il. "Elle est comme elle est dans la vie mais elle a lutté, elle s’est battue. Elle vient d’un milieu qui n’est pas du tout celui de la télévision, ni du spectacle. Pour arriver là où elle en est en tant que femme, je vous jure qu’elle est passée par des étapes… Je ne sais pas si j’aurais été aussi loin moi dans le combat", conclut-il.

Par Ambre L