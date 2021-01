Karine Le Marchand, pas concernée par l'obésité ? Elle réagit

C’est l’émission la plus controversée de ce début d'année ! Le lundi 11 janvier 2021, M6 a diffusé le premier épisode d’ "Opération renaissance", une émission qui suit le parcours de dix personnes souffrant d’obésité lors de leur sleeve gastrique (une réduction de l’estomac). Un projet porté par Karine Le Marchand, depuis cinq ans, qui a accompagné les “témoins”, et ce jusque dans le bloc opératoire. Vivement critiquée sur le concept de son programme, l’acolyte de Stéphane Plaza s’est défendue sur le plateau de "C à vous". Celle à qui l’on reproche de ne pas être une spécialiste ou encore de ne pas être concernée par l’obésité a commencé par répondre : "Je ne suis pas non plus agricultrice, hein".

Avant de lancer : "Sinon je ne présente que des émissions sur les noirs qui habitent le 16ème arrondissement de Paris ! C’est un concept, mais je ne suis pas certaine que ça intéresse tout le monde". Agacée par les attaques sur son physique, elle a poursuivi : "On n’a pas d’empathie pour les gens qui ne nous ressemblent pas comme un miroir ? Arrêtons la télévision tout de suite, en fait. Pour le coup, ok, on peut critiquer la grossophobie, oui, mais je ne sais pas si 'minçophobie' est un terme qui existe, mais c’est ridicule". Enfin, l’animatrice de "L’amour est dans le pré" a déclaré que les accusations de grossophobie du programme ont "fait beaucoup de peine" aux témoins.

"Opération renaissance" : "une mission pour sauver les gros" ?

Dans une tribune publiée sur Mediapart, l’association "Gras Politique" a estimé que l’émission de Karine Le Marchand est "dégradante et mensongère" en plus de "contribuer à la grossophobie ambiante". "On a le sentiment qu'il s'agit d'une mission pour sauver les gros. Mais est-ce que l'amaigrissement est le seul moyen d'être bien dans sa peau ? Est-ce qu'on parle des risques de la chirurgie bariatrique, qui ne convient pas à tout le monde", a interrogé Crystal, militante du collectif. Pour rappel, une première pétition avait déjà été lancée en 2017 pour faire interdire la diffusion d’ "Opération renaissance".

Par C.F.