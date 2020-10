Karine Le Marchand : pourquoi elle s'est séparée du père de sa fille ?

Karine Le Marchand vient d'être élue animatrice préférée des Français suite à un sondage organisé par Télé Câble Sat et Europe 1. Actuellement en diffusion sur M6 dans "L'amour est dans le pré", elle sera dans quelques jours sur la grande scène de "La France a un incroyable talent" qui débutera le 20 octobre prochain, en tant qu'animatrice.

À cette occasion, l'animatrice a accordé une longue interview au magazine Télé Câble Sat et est revenue sur les grands moments de sa carrière. Elle s'est tout d'abord confiée sur sa réaction quand elle a appris qu'elle était l'animatrice préférée des Français. "Cela me fait très plaisir. L’amour du public me fait beaucoup de bien. Depuis mes débuts, je pense ne pas avoir changé, j’ai toujours le même humour, la même façon de parler aux gens. Être aimé, pour ce que l’on est, est le plus beau des cadeaux (…) Cela prouve que les Français se fichent des normes."

"cela a contribué à notre séparation"

Cela fait plusieurs années maintenant que Karine Le Marchand fait partie intégrante du paysage audiovisuel Français. Elle s'est fait connaître du grand public en animant "Les Maternelles" sur France 5. Et l'animatrice de "L'amour est dans le pré" se souviendra toute sa vie de cette émission puisqu'elle a été, en partie, à l'origine de sa rupture avec le père de sa fille, Alya. "J’étais une maman célibataire avec un petit bébé. Je m’étais séparée du père de ma fille un peu à cause de l’émission, d’ailleurs. Un soir, au restaurant, je suis avec mon compagnon et le serveur nous accueille avec un 'Bonjour Monsieur et Madame Le Marchand'. Comme ce n’était pas son nom, il m’a pris la main et m’a dit : 'Écoute-moi bien, je ne serai jamais Monsieur Le Marchand'. Cela a contribué à notre séparation. Mon militantisme féministe, mon goût pour l’égalité, sont nés grâce à cette émission."

Par J.F.