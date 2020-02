Karine Le Marchand : quel est son rôle dans le grand débat national de l'agriculture ?

Karine Le Marchand s'implique au-delà de la télévision. L'animatrice de "L'Amour est dans le pré" sur M6, porte sa voix pour ouvrir la parole sur la situation des agriculteurs. Alors que se tient actuellement le Salon de l'agriculture à Paris, Karine Le Marchand a lancé ce dimanche 23 février le débat national sur l'agriculture. Durant trois mois, cette consultation nommée "ImPACtons", va aborder la façon d'utiliser les fonds européens destinés à l'agriculture. "En France, nous sommes très forts pour râler et nous rebeller, et pour la première fois, nous allons pouvoir aussi proposer : si les Français s'emparaient de ce droit-là, ce serait formidable", a déclaré l'animatrice, marraine de l'opération lancée par la Commission nationale du débat public (CNDP).

Karine Le Marchand donne de la visibilité au débat

Des universitaires vont s'assurer de la neutralité du processus et de la prise en compte de tous les avis le long du débat. À la fin de cette consultation, les conclusions transmises au gouvernement devront être intégrées à la rédaction du Plan stratégique national (PSN) exposant les priorités du pays en agriculture. Avec Karine Le Marchand comme marraine, le débat bénéficie d'un véritable coup de projecteur. Sur Instagram, l'animatrice a appelé à la participation des citoyens : "Soyez nombreux et faites entendre votre parole, c’est de notre avenir et celui de nos enfants dont il est question. C’est organisé par une commission indépendante. Chaque voix sera entendue à égalité. On nous donne enfin la parole, prenons la!". Pour inviter les internautes à donner leur avis, Karine Le Marchand a partagé le lien du site internet. À l'image du "Grand débat", plus de 30 débats publics seront organisés, avec deux dans chaque région. Du 27 au 29 mars, une assemblée citoyenne sur l'agriculture (ACA), composée de 140 personnes tirées au sort et venant de chaque région de France, se réunira pour hiérarchiser les priorités agricoles.

Par Marie Merlet