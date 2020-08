Karine Le Marchand : RTL reporte sa nouvelle émission à cause d’un cas de Covid-19

Mauvaise passe pour Karine Le Marchand. Alors qu’elle devait faire ses premiers pas en tant qu’animatrice sur le tournage de "La France a un incroyable talent", celui-ci a été reporté. Il devait débuter ce mardi 25 août 2020. La société de production Freemantle, "d’un commun accord" avec la chaîne M6, a décidé de reporter le tournage en raison "d’un cas de Covid-19 dans l’équipe". Si on ne sait pas encore si ce membre de l’équipe touché fait partie de l’équipe technique, des candidats ou du jury, la production a assuré que "la sécurité du public, des candidats, de notre personnel et de nos animateurs est notre priorité". "La production suivra toutes les recommandations médicales requises pour prévoir la reprise des tournages dès que possible", ont-ils précisé dans un communiqué.

RTL reporte le lancement d’On ne répond plus de rien

Ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle pour Karine Le Marchand. Ce samedi 29 août, l’animatrice devait également lancer sa nouvelle émission sur RTL avec Laurent Baffie en tant que co-animateur. Baptisée "On ne répond plus de rien", celle-ci devait être diffusée tous les samedis de 10H à 11H30. Dans ce "talk-show impertinent", comme le promet la station de radio rouge et blanche, Karine Le Marchand et Laurent Baffie devait recevoir leurs invités "dans une atmosphère détendue, mêlant interviews, surprises et jeux avec les auditeurs". Malheureusement, RTL a décidé de reporter le lancement de cette nouvelle émission en raison d’un cas de Covid-19 détecté au sein de l’équipe, comme nous l’apprend le site de Jean-Marc Morandini. L’émission devait être enregistrée jeudi. "La direction de la station a ainsi décidé, pour la sécurité de ses équipes, et le temps que toutes les personnes se fassent tester, d'annuler l'enregistrement et ainsi décaler la première diffusion prévue ce samedi", indique encore le site de Jean-Marc Morandini.

