Karine Le Marchand : sa cinglante réponse aux critiques de Jean-Michel Maire

Voilà quelques années que Karine Le Marchand est l'une des cibles préférées de Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs. Après un clash monumental avec Matthieu Delormeau et Kelly Vedovelli, l'animatrice a cette fois été critiquée par Jean-Michel Maire. Ce mercredi 16 décembre 2020, le chroniqueur a en effet accusé la présentatrice de "L'amour est dans le pré" d'avoir fait une scène à la Clinique des Champs-Elysées, célèbre établissement où célébrités, influenceurs mais aussi anonymes se bousculent pour diverses interventions de médecine esthétique notamment.

"Comme tous les VIP, la direction de la clinique lui avait offert une réduction substantielle, une promotion de "30 % à peu près… Elle fait ses soins et au moment de partir, elle dit : 'Non, je suis Karine Le Marchand, je ne vais certainement pas payer. Voyez ça avec la patronne !" a-t-il révélé. Le chroniqueur qui était de retour après avoir contracté la Covid-19 une deuxième fois a assuré qu’elle serait partie sans payer : "Je trouve ça incroyable ! Je le dis parce que je n’aime pas, ce n’est pas des manières […] On ne se barre pas sans payer".

Karine Le Marchand répond sèchement à Jean-Michel Maire

Furieuse, Karine Le Marchand a répondu à ces attaques sur Instagram, ce jeudi 17 décembre 2020. L'animatrice s'est empressée de publier sur Instagram un communiqué écrit par Tracy Cohen Sayag, directrice de la clinique des Champs-Elysées. "Chère Karine. Je suis atterrée par ce bad buzz ridicule dont Jean-Michel Maire est à l’origine dans ses propos. D’autant plus qu’il n’est pas venu dans notre établissement depuis plus d’un an, et surtout dans la mesure où ce qu’il atteste est totalement faux. Je suis désolée de toute cette histoire, merci pour ta fidélité et pour ton amitié".

En légende de la publication, celle qui cohabite avec Stéphane Plaza a fait part de son dégoût et a dénoncé les "mensonges" et le "harcèlement" des équipes de TPMP à son égard.



Par E.S.