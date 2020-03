Karine Le Marchand : sa drôle d’initiative pendant le confinement pour aider à trouver l’amour

La France fait face à une crise sanitaire sans précédent. Face à la pandémie de coronavirus le personnel soignant se mobilise. Le quotidien des Français est marqué par le confinement imposé. Ainsi, les déprogrammations sont nombreuses à la télévision, afin de respecter les mesures de sécurité et de nombreux animateurs proposent des contenus en direct depuis chez eux. Cyril Hanouna présente ainsi "Ce soir chez Baba" et Arthur a créé "The Show must go on". Sur Instagram, c’est au tour de Karine Le Marchand de proposer un nouveau contenu à ses fans. La présentatrice de "L’amour est dans le pré" a annoncé lundi 23 mars la préparation d’un "live Instagram de portraits de célibataires". Un clin d’œil à son émission qui propose à des agriculteurs de trouver l’amour.

"Ouvert à tous les célibataires"

Cette fois, l’animatrice complice de Stéphane Plaza compte aider tout le monde et pas seulement les agriculteurs. Son idée, "vous vous connectez et je vous prends au hasard, une fille, un garçon, en alternance. On papote, les gens peuvent vous découvrir et vous contacter" explique Karine Le Marchand. Chaque jour à 17h elle propose aux personnes seules de raconter leur histoire et pourquoi pas de trouver chaussure à leurs pieds en partageant leurs profils Instagram. Un live "ouvert à tous les célibataires gentils, sympas, sincères dans leur quête" écrit la productrice sur les réseaux sociaux. Une démarche que Karine Le Marchand compte réaliser quotidiennement car "on a besoin d’espoir, de joie et d’amour".

Par Non Stop People TV