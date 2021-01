Karine Le Marchand se confie sur ses troubles du comportement alimentaire

Ce lundi 11 janvier, Karine Le Marchand présentera son nouveau programme "Opération Renaissance". Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce dernier fait déjà énormément parler de lui. Certains accusent l'animatrice de la chaîne M6 d'avoir produit une émission dangereuse mais aussi loin de la réalité. Une pétition vient d'être lancée pour faire interdire le programme par le collectif anti-grossophobie "Gras Politique". Cette dernière explique dans une tribune publiée sur Mediapart que l'émission risque de "contribuer à la grossophobie ambiante". "Les personnes obèses sont considérées comme mortes-vivantes tant qu’elles ne réussissent pas à maigrir".

Il pointe ensuite le fait que l'émission donne l'impression que l'amaigrissement "est la seule porte de sortie […] mise en avant, quitte à y laisser notre santé physique ou psychique. Et ce, au détriment de la prévention des violences et des inégalités ou de la lutte contre les discriminations subies".

"J'ai des troubles du comportement alimentaire"

Afin de faire taire les critiques, Karine Le Marchand s'est confiée sans filtre sur le sujet. Dans une interview accordée à TV Mag, l'ancienne coloc de Stéphane Plaza avoue être atteinte de trouble du comportement alimentaire. "J'ai personnellement eu des troubles du comportement alimentaire, donc manger trop ou pas assez est un sujet de questionnement permanent pour moi. Je me suis rendu compte qu'on connaissait peu de chose sur l'obésité". Karine Le Marchand ajoute ensuite : "Je ressors grandie humainement de cette aventure avec une autre opinion sur l'obésité. J'espère vraiment que tout le monde va changer son regard sur les obèses, comprendre que c'est une maladie et ne plus se permettre de réflexions".

Par J.F.