Karine Le Marchand : son "parcours du combattant" pour devenir maman

Lundi 16 décembre 2019, les téléspectateurs ont retrouvé Karine Le Marchand aux commandes d'un nouveau numéro de son émission "Une ambition intime" sur M6. Après Michèle Laroque, c'est Gad Elmaleh qui s'est prêté au jeu de l'interview confession en revenant, entre autres, sur son enfance.

Vendredi dernier, l'animatrice choisissait le plateau du "Morandini Live" pour dévoiler les coulisses du programme. Elle a ainsi révélé que l'humoriste était plutôt réticent à ce projet. "Il ne s'est jamais confié, c'est quelqu'un qui est plutôt pudique. Il s'exprime dans ses sketchs, mais il n'a jamais raconté sa vie. Il n'a jamais raconté ses émotions. L'introspection, ce n'est peut-être pas facile pour lui", expliquait-elle. Et de poursuivre : "Ça reste un garçon pudique, très organisé. Un peu complexé alors que je le trouve plutôt beau garçon. Mais il n'aime pas son physique, ça a une résonnance dans plein de choses".

Deux ans de traitements "assez intensifs"

Samedi 14 décembre 2019, nos confrères de "Brut" ont dévoilé une interview exclusive de Karine Le Marchand dans laquelle l'animatrice a raconté trois moments qui ont changé sa vie. Après avoir parlé de son installation à Paris et de ses débuts dans le mannequinat, la présentatrice de "L'amour est dans le pré" a évoqué un sujet plus intime, à savoir ses difficultés à tomber enceinte. "Comme beaucoup de personnes, je n'arrivais pas à tomber enceinte et donc, j'ai fait plein d'examens et je suis tombée sur plein de médecins qui m'ont dit des choses atroces avec plus ou moins de tact", a-t-elle commencé.

Elle a poursuivi son récit en révélant ce qui lui a finalement permis de concrétiser ce projet. "Pendant longtemps, je pensais que j'étais stérile et puis finalement, j'ai été opérée, j'ai tout arrêté. Et comme souvent, quand on lâche aussi là (NDLR, elle désigne le haut de sa tête), je suis tombée enceinte sans le savoir. Ça a été après deux ans de traitements assez intensifs, et de doutes. Je ne me voyais pas ne pas être maman". Un "parcours du combattant" qui lui a fait prendre conscience de certaines choses : "Finalement, devenir parent, ça pouvait être quelque chose de très viscéral. Et je me suis dit que personne n'a le droit de décider pour quelqu'un d'autre s'il a le droit ou pas d'avoir un enfant".

