Karine Le Marchand taclée en vacances, sa riposte sur Instagram

Comme bon nombre de Français en ce moment, Karine Le Marchand a pris quelques congés pour se reposer ! Il y a deux semaines, Karine Le Marchand se réjouissait de partir en vacances : "« Vacances j’oublie tout... » enfin ça commence! Prenez soin de vous et écoutez vos envies. Il y a eu le temps pour faire le point, le temps pour se débarrasser de ce qui nous encombrait...Maintenant il faut se remplir de moments simples, vrais, sincères, et positifs. Vive les bonnes ondes, prenons des forces pour affronter la rentrée!". C’est en Grèce, plus précisément à Mykonos, que l’animatrice de ‘L’amour est dans le pré’ (M6) a décidé de poser ses valises. Alors qu’elle prenait du bon temps au bord de la piscine, partageant même un joli cliché de ses fines et longues jambes qu’elle compare à des "knackis", Karine Le Marchand a eu la surprise de découvrir un commentaire peu élogieux à son encontre.

"Partir en Grèce ne changera pas le Covid"

En effet, la publication de Karine Le Marchand en vacances n’a pas plu à une internaute. "Quand les 'stars' se sentent toujours obligées d'afficher leur luxe des vacances alors que d'autres meurent de faim, le Covid n'a sûrement pas changé une chose, l'humanité et le bon sens cette année au lieu de mettre notre argent dans des vacances, aidons ceux qui souffrent des conséquences graves du Covid", écrit une jeune femme prénommée Nancy. Un commentaire que Karine Le Marchand a décidé de ne pas ignorer. La nouvelle animatrice de 'La France a un incroyable talent' a rapidement répondu, faisant preuve d’un franc parler indéniable : "Chère Nancy, partir en Grèce ne changera pas le Covid malheureusement. Et partir en vacances n'enlève pas le pain de la bouche de ceux qui manquent de tout. Et vous vous faites quoi concrètement chaque jour pour ceux qui meurent de faim, au fait ?". Voilà qui est dit !

Par Matilde A.