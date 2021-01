Karine Le Marchand : un collectif anti-grossophobie s'attaque à sa nouvelle émission

La nouvelle émission de Karine Le Marchand est-elle "dégradante et mensongère" ? C’est en tout cas ce qu’avance l’association "Gras Politique" qui milite contre la grossophobie et qui a vu le premier épisode. Dans une tribune publiée sur Mediapart, celle-ci déplore la diffusion du programme "Opération renaissance" sur M6, dès ce lundi 11 janvier 2021. Au programme : neuf femmes et un homme atteints d'obésité morbide ont été suivis par les caméras de la chaîne lors de leur opération de l’estomac pour perdre du poids.

Un concept qui risque de "contribuer à la grossophobie ambiante" estime l’association qui déplore la "dangerosité" de l’émission qu'elle juge "voyeuriste". "On a le sentiment qu'il s'agit d'une mission pour sauver les gros. Mais est-ce que l'amaigrissement est le seul moyen d'être bien dans sa peau ? Est-ce qu'on parle des risques de la chirurgie bariatrique, qui ne convient pas à tout le monde", interroge Crystal, militante du collectif qui a déjà obtenu environ 170 signatures d’associations, soignants et particuliers pour sa tribune.

Karine Le Marchand défend son émission

"Elle est où la dignité humaine ? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout montrer, de déballer tout le dossier médical ? Avec l'obésité, on se permet des choses qu'on ne s'autorise pas avec d'autres maladies. On donne le sentiment que les obèses sont des gens qui ne savent pas prendre soin d'eux, qui ont besoin d'être guidés, comme des enfants", assène la militante. La tribune note également les liens entre Karine Le Marchand, marraine de l'Institut français du Bodylift, et sa fondatrice, chirurgienne intervenant dans l'émission. Le collectif estime ainsi que le programme comporte des "conflits d'intérêts éthiques et financiers manifestes".

De son côté, l’animatrice de "L’amour est dans le pré" a défendu son émission sur Europe 1, le lundi 11 janvier 2021 : "Quand on perd beaucoup de poids en quelques mois, ça a des conséquences sur la peau. Et on a des gens qui, habillés, ont une silhouette assez mince, mais qui, déshabillés, se détestent. Cette personne m'a fait lire des lettres de ses patients et tous parlaient de renaissance. Ça m'a fait tilt". Enfin, l’animatrice à déploré l’absence de personnes souffrant d’obésité dans les médias français : "Ils ne sont pas représentés à la télé, à la radio, au cinéma", déplore l’animatrice. "Ou si peu. Mais tout le monde a son avis sur la perte de poids. Ça génère des milliards d’euros".

