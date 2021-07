Karine Le Marchand : Une ambition intime très critiqué, elle profère une menace

Trop c'est trop pour Karine Le Marchand. Le 8 juillet dernier, Le Parisien révélait dans ses colonnes que l'animatrice préparait le retour d'Une ambition intime. L'émission avait vu le jour lors de la précédente campagne présidentielle et avait permis aux téléspectateurs de mieux connaître Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Marine Le Pen ou encore Arnaud Montebourg grâce à des interviews à coeur ouvert. Devant le succès du programme, Karine Le Marchand et M6 ont décidé de rempiler à l'approche de l'élection présidentielle de 2022. Avec une petite différence tout de même, cette fois l'animatrice ne recevra que des femmes : Valérie Pécresse, Rachida Dati, Marlène Schiappa, Anne Hidalgo et Marine Le Pen. Une annonce qui n'a cependant pas fait que des heureux.

"Je ne prêterai pas le flanc à la haine"

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont en effet été plusieurs à se désoler de ce choix de M6. Des critiques qui ont visiblement passablement agacé Karine Le Marchand qui a pris la parole sur Instagram ce dimanche : "J’ai retiré les commentaires de mon compte Instagram jusqu’à au moins la diffusion de l’émission Une Ambition Intime, spéciale femmes politiques. Peut-être plus longtemps…" a-t-elle écrit, "Je refuse d’héberger ici les attaques et les insultes qui concernent des femmes, qui quelles que soient les idées qu’elles défendent, suscitent de la haine. Elles ont au moins le courage et l’ambition de vouloir changer les choses, et quoi qu’on en dise, à ce stade de leur carrière, elles y consacrent toute leur vie". Karine Le Marchand a d'ailleurs prévenu ses followers, si cette déferlante de haine continue, elle pourrait quitter Instagram : "Je ne prêterai pas le flanc à la haine de chaque paroisse (gauche/droite/ patati patata) sur mon compte. J’ai quitté Twitter il y a 3 ans pour cette raison, avec soulagement, et je pourrais quitter Instagram pour les mêmes raisons". Les internautes sont prévenus.

Par Benjamin S.