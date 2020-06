Karine Le Marchand va-t-elle se lancer en politique ? Elle répond !

Depuis 2010, Karine Le Marchand anime l'émission "L'Amour est dans le pré" sur M6. Chaque année, elle part à la rencontre d'agriculteurs de toute la France pour les aider à trouver l'amour. Très investie dans l'émission, elle prend son rôle très à cœur et fait souvent rire les téléspectateurs avec ses blagues coquines. Changement de ton ce vendredi 5 juin. Karine Le Marchand était l'invitée de l'émission "C à Vous" sur France 5. Interrogée par Anne-Elisabeth Lemoine sur la crise du coronavirus et les difficultés rencontrées par les agriculteurs français, l'animatrice de M6 s'est lancée dans un discours pro-bio et pro-local très vindicatif.

Karine Le Marchand pousse un coup de gueule contre les grands patrons

Elle a alors expliqué que certains avaient réussi à changer leur manière de produire et de vendre très vite, mais ça n'a pas été le cas pour tout le monde. L'autre problème soulevé par l'animatrice est le manque de clarté dans les règles qui ne s'appliquent pas à tout le monde de la même manière, d'un pays à un autre. "Tout le monde s'est rendu compte que les règles empêchent la transition écologique", souligne-t-elle. "Le bio n'a pas les mêmes normes à l'étranger qu'en France. Puis, il y a des non-sens. On va aller manger des fruits bio qui viennent de 500 km par avion... Je crois que les gens ont compris avec le local à quel point parfois on était à côté de la plaque", a ajouté Karine Le Marchand. Puis elle a poussé un énorme coup de gueule contre les grands patrons : " On ne peut pas demander aux agriculteurs de reprendre la charrue alors que les patrons de l'industrie agroalimentaire partent en vacances en jet privé [...] On sent bien qu'il y a deux poids deux mesures dans ce qu'on impose aux gens et ça n'a pas de sens ! Donc soit on est très exigeant avec tout le monde, mais aussi bien avec les patrons d'industrie."

Bref, un discours très engagé qu'aurait pu tenir un politique. De là à lui donner des idées alors qu'Emmanuel Macron doit procéder à un remaniement ministériel, il n'y a qu'un pas... que l'animatrice préfère ne pas franchir pour l'instant ! "Je pense que mon sens de la diplomatie n'a échappé à personne et si on me donnait des responsabilités (...) La prendre la parole pour dire ce qu'il faudrait faire ou pas... Je ne pense pas que je serais à ma place. Pour le moment en tout cas !", a-t-elle conclu dans un sourire.

Par Mélanie C.