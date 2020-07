Kelly Vedovelli en maillot de bain : elle enflamme Instagram (Photo)

Depuis plusieurs années, Kelly Vedovelli ne cesse de faire parler d’elle sur la Toile pour ses nombreuses photos. Malheureusement pour la chroniqueuse de Cyril Hanouna, elle doit régulièrement faire face à des critiques. Sur le plateau de TPMP, la jeune femme s’était confiée sur les nombreuses attaques sur son physique dont elle est victime : "Depuis que je suis ici [dans TPMP, ndlr], ça fait un an et demi que je me fais insultée tous les jours sur Twitter de ‘grosse'". Loin de se laisser faire, Kelly Vedovelli n’hésite plus à répondre à ses haters. Ainsi en septembre 2019, la jeune femme avait dévoilé un message directement à ses haters dans TPMP : "Moi c'est tous les jours. Je ne me plains pas parce que c'est moi qui m'affiche. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. J'ai ce corps là et je vous emm**de !". Et il y a quelques heures, Kelly Vedovelli a décidé de dévoiler un nouveau cliché d’elle.

"Quelle merveille"

Profitant actuellement des vacances, Kelly Vedovelli s’est dévoilée en maillot de bain, de dos, assise au bord d’une piscine : "Quelque part dans la Nature", a-t-elle écrit en légende. Une photo qui a rapidement enflammer la Toile : "Quelle merveille", "Magnifique ma Kelly", "Wahooo", "trop belle Kelly", "t'es la meilleure Kelly, tu es magnifique", "Même de dos tu es très belle profites bien de ton endroit dans la nature et de tes vacances", "Toujours aussi belle", ont écrit certains fans de la jeune femme. Des commentaires qui ont dû faire très plaisir à Kelly Vedovelli. Quelques heures après cette publication, la chroniqueuse de Cyril Hanouna a de nouveau passé un message aux internautes : "ll existe un hashtag canicule ? J'en peux plus ! Qui arrive à faire dodo avec cette chaleur ????".

Par Alexia Felix