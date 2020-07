Kelly Vedovelli : sa nouvelle photo enflamme Instagram

Kelly Vedovelli est depuis plusieurs saisons maintenant chroniqueuse dans Touche Pas à Mon Poste. Recrutée au début en tant que Djette, la jeune femme a réussi à se faire une place de choix en seulement quelques mois autour de la table. Et depuis, elle fait partie des chroniqueuses emblématiques. Suivie par plusieurs milliers d'internautes sur les réseaux sociaux, elle n'hésite pas à partager son quotidien avec ses fans.

Il y a quelques jours, elle faisait parler d'elle après son tacle violent contre Karine Lemarchand. L'animatrice de l'Amour est dans le pré déclarait sur le plateau de C à Vous qu'elle plaidait en faveur de l'agriculture bio et locale. Des propos qui n'ont pas plu à Kelly Vedovelli qui les avaient commenté sur le plateau de TPMP.

kelly vedovelli rayonne

"Moi, je pense sincèrement que c'était pour le buzz et j'espère vraiment que c'était pour le buzz, car pour moi, c'est la dame qui a le moins d'empathie au monde. Donc elle ne va pas nous faire croire qu'elle va s'intéresser aux agriculteurs" déclarait-elle. Avant de poursuivre : "Quand elle est en tournage et qu'elle jette ses feuilles par terre et que c'est les maquilleuses qui les ramassent, je ne sais pas si c'est son côté très humain qui va servir à quelque chose pour les agriculteurs". "C'est ce que tout le monde dit en interne, je préfère le dire pour les gens". Finis la guerre pour l'instant, la jeune femme profite de quelques jours de vacances.

Kelly Vedovelli, qui a récemment quitter le plateau de Touche Pas à Mon Poste, vient de poster une photo en story sur son compte Instagram, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est sublime. Elle dévoile un décolleté ultra plongeant qui lui va à ravir !

Par J.F.