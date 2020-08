Kendji Girac confiné avec ses parents, comment l'a-t-il vécu ?

Le 22 août dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison de "The Voice Kids". Une septième édition marquée par l'arrivée de Kendji Girac en tant que coach, aux côtés de Jenifer, Patrick Fiori et Soprano. Dans une interview qu'il a donnée à TV Mag, le gagnant de "The Voice" en 2014 s'est confié sur ses premiers pas dans le télé-crochet. "Avant les premiers tournages, j'étais stressé. Heureusement, lors du dîner des coachs organisé la veille, j'ai pu poser pleins de questions à Patrick Fiori, Jenifer et Soprano. Ce qui m'inquiétait, c'était de dire non à un enfant et d'expliquer pourquoi je ne m'étais pas retourné sur sa voix", a-t-il expliqué.

En plus de ce nouveau projet sur TF1, Kendji Girac s'apprête à faire son retour dans les bacs avec un nouvel album baptisée "MI VIDA". En attendant sa sortie le 9 octobre prochain, le chanteur de 24 ans a demandé à ses fans de choisir la pochette qui illustrera le disque. Il l'a révélée mercredi 26 août sur sa page Instagram. "Voici la photo de la pochette que vous avez choisie pour l'édition limitée de mon nouvel album 'MI VIDA' ! Merci pour toutes vos participations. Vous retrouverez cette version ainsi que l'album original sur ma boutique, ce vendredi, pour pouvoir précommander", a-t-il indiqué.

Un confinement à Bordeaux

Comme des millions de Français, Kendji Girac a respecté la mesure de confinement annoncée en mars dernier par Emmanuel Macron. Une période qu'il n'a pas passé seul, mais qui a été une source d'inquiétude pour lui, comme il l'a confié à TV Mag. "Quand le confinement a été annoncé, je n'y ai pas cru. Je me demandais ce qui allait se passer et j'avais peur pour mes parents et ma grand-mère qui est en Ehpad", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Je me suis confiné dans une maison près de Bordeaux, avec mes parents et mes deux soeurs. On s'est régalés ! Mon père m'a beaucoup fait travailler le bois, on a construit des étagères pour notre garage. J'ai aussi cuisiné avec 'la mama', qui m'a appris des recettes, comme celle du ragoût. Je me suis aussi amélioré à la guitare, j'ai fait du sport et joué avec les petits".

Par Non Stop People TV