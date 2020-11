Kendji Girac en larmes : sa mère lui fait une magnifique surprise dans La Boite à Secrets

C’est une émission très attendue qu’ont pu découvrir les téléspectateurs de France 3 ce vendredi 6 novembre. En effet, la chaîne diffusait un numéro inédit de "La Boite à Secrets". Un numéro qui aurait dû être diffusé vendredi 9 octobre dernier. Mais les téléspectateurs ont eu la mauvaise surprise de voir l’émission déprogrammée à cause du match de tennis qui opposait Novak Djokovic à Stéfanos Tsitsipás en quart de finale de Roland-Garros. La rencontre a duré plus longtemps que prévu. "Coucou les amis, bon. Le combat passionnant Djoko/Tsitsipas peut durer bien longtemps ! Impossible de diffuser La boîte à secrets ce soir malheureusement. Mais ça n’est que partie remise, et rapidement promis. L’émission est formidable et mérite une soirée complète !", avait posté l’animatrice de "La Boite à Secrets", Faustine Bollaert.

Kendji Girac ému par sa mère accompagnée de Jenifer

Parmi les invités, le chanteur Kendij Girac s’est prêté au jeu de "La Boite à Secrets". L’interprète de "Color Gitano" n’a su cacher son émotion en voyant Jenifer débarquer sur le plateau pour chanter "Les Yeux de la Mama", l’un des tubes de Kendji Girac. Mais la surprise ne s’est pas arrêtée là puisque Carmen, la maman de Kendji Girac, a ensuite rejoint Jenifer pour interpréter la fin de la chanson. Un titre que Kendji Girac a bien sûr composé pour sa maman. "J'ai fait cette chanson pour dire à ma maman que je l'aime. Je me suis dit que c'était un joli cadeau, pour la remercier de tout l'amour qu'elle me donne", a avoué Kendji Girac face à Faustine Bollaert. L’émotion était donc au rendez-vous sur le plateau de "La Boite à Secrets". Jenifer a également pris la parole, très émue. "Kendji c’est quelqu’un que je vois grandir, on vit des aventures humaines ensemble qui sont incroyables. Et je suis témoin de l’amour inconditionnel que lui porte sa maman, que toutes les mamans portent forcément à leur enfant… j’ai beaucoup de respect pour les valeurs inculquées par cette grande belle dame", a lâché la chanteuse et coach de "The Voice".

Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour son ami ?



Petite surprise pour @GIRACKENDJI, ce soir dans #LaBoîteàSecrets à 21.05 ! pic.twitter.com/6yeOyjF1nW — France 3 (@France3tv) November 6, 2020

Par Matilde A.