Kendji Girac : pourquoi sa prise de poids avait surpris ses fans

Ce samedi 22 août, TF1 diffuse la septième et nouvelle saison de "The Voice Kids". Et pour la première fois dans l'histoire de l'émission, un gagnant de la version adulte du télé-crochet rejoint le jury de l'émission. Il s'agit de Kendji Girac, gagnant de la saison 3 de "The Voice" en 2014. Avec le départ d'Amel Bent, l'interprète du titre "Andalouse" a accepté de participer à l'aventure. Pourtant, il avait déjà refusé "pendant deux ans consécutifs" de se lancer dans ce projet, comme il l'a raconté à Télé 7 Jours. "J'avais besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique... pour pouvoir partager cette expérience avec les enfants".

Nos confrères ont ensuite voulu savoir quel a été le déclic qui l'a fait changer d'avis. "J'étais en pleine tournée, sur un quai de gare, et je me suis dit : 'Ça y'est, je veux faire 'The Voice Kids'. J'ai immédiatement appelé le producteur pour le lui annoncer. Tout le monde était ravi ! C'était la danse de la joie de tous les côtés", disait-il.

Une prise de poids critiquée

En 2018, Kendji Girac avait fait parler de lui dans les médias après son apparition à la Fête de la musique à Paris. Si sa tenue avait amusé les internautes, sa prise de poids avait fait jaser sur les réseaux sociaux. Si bien que quelques mois plus tard, juste avant de démarrer sa tournée pour la promotion de son album "Amigo", le chanteur avait accordé un entretien au Parisien dans lequel il avait révélé les raisons de sa transformation physique. "Je ne veux pas refaire la même erreur que l'année dernière. Après la dernière tournée, je me suis lâché. J'étais en vacances avec les copains et j'ai voulu profiter. Je n'allais plus au sport, je ne faisais plus attention à ce que je mangeais. C'était Ricard, pétanques, grillades et restaurants tous les jours", confiait-il.

Depuis, Kendji Girac s'est repris en main. C'est en tout cas ce qu'il avait dit à nos confrères lors de l'interview. "Je m'entretiens. Le spectacle est très festif, je saute partout. Pendant les répétitions, j'ai fait 40 kilomètres en sillonnant la scène de tous les côtés. Et en allant au sport aussi".

Par Non Stop People TV