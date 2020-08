Kendji Girac - The Voice Kids : le geste de Jenifer qui lui a fait "mal au coeur"

Révélé dans "The Voice" en 2014, Kendji Girac fait son grand retour dans l’émission. Dès ce samedi 22 août 2020, les téléspectateurs de TF1 découvriront le chanteur, à partir de 21H, en tant que nouveau coach de "The Voice Kids". Un rôle que la production du télé-crochet propose à Kendji Girac depuis plus de deux ans. "Je me suis senti prêt. Au début de ma carrière, je n'en aurais pas été capable. Mais là, après avoir donné plusieurs centaines de concerts, après avoir travaillé ma musique et sorti trois albums ("Kendji", "Ensemble" et "Amigo", entre 2014 et 2018, ndlr), je me suis dit que c'était le bon moment", confie l’interprète de "Color Gitano" à "Télé Loisirs". Pour Kendji Girac, le stress était au rendez-vous sur le tournage de "The Voice Kids". Heureusement, il a pu compter sur le soutien des trois autres jurés de l’émission : Soprano, Patrick Fiori et Jenifer. "J’avais la chance d'être assis à côté de trois copains. J'étais déjà à l'aise avec eux, donc ça m'a aidé. Je savais qu'en cas de difficulté, ils seraient là pour moi. Il ne me restait plus qu'à profiter de cette expérience. Et je peux vous dire que vivre ‘The Voice Kids’ dans le fauteuil rouge, c'est incroyable !", s’exclame-t-il.

"J’avais vraiment eu mal au coeur"

Une expérience qui a permis à Kendji Girac de retrouver Jenifer, coach à l’époque où le chanteur tentait sa chance dans "The Voice" il y a six ans. Pour son audition à l’aveugle, Kendji Girac interprétait le tube "Bella" de Maître Gims. Son souhait : que Jenifer se retourne. Malheureusement pour lui, la chanteuse n’a pas appuyé sur le buzzer rouge contrairement à Mika qui a permis à Kendji Girac de continuer l’aventure et même… de la remporter ! Un geste de Jenifer qui a beaucoup marqué Kendji Girac, comme il le raconte à "Télé Loisirs". "À l'époque, lors de mon audition à l'aveugle, j’avais chanté ‘Bella’ de Maître Gims pour elle. Je voulais qu’elle se retourne pour moi et devienne ma coach. J’avais vraiment eu mal au cœur, et c'est encore vrai aujourd’hui, qu’elle ne se soit pas retournée…", relate l’interprète du tube "Les Yeux de la Mama".

Par Matilde A.