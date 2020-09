Kendji Girac (The Voice Kids) : son énorme salaire dévoilé

Kendji Girac est ce moment sur tous les fronts. Il y a quelques semaines, le jeune homme de 24 ans a sorti un tout nouveau single intitulé "Habibi". Encore une fois, le chanteur a réussi l'exploit de s'afficher en tête des charts... tout en faisant danser tout le monde sur une musique entraînante. En plus de vendre des disques et de s'inviter dans toutes les playlists festives, Kendji Girac brille désormais à l'écran en tant que coach vocal.



Depuis le samedi 22 août 2020, l'interprète du tube "Andalouse" a en effet pris sa place en tant que coach dans "The Voice Kids" ! Le chanteur a investi un des fameux fauteuils rouges aux côtés de Soprano, Jenifer et Patrick Fiori. Une façon de boucler la boucle pour celui qui avait remporté la troisième édition de la version adulte en 2014 ! Qui aurait cru que le jeune talent de 17 ans qui avait rejoint l'équipe de Mika il y a six ans, aurait un jour eut sa place dans le jury ?



Dans une interview accordée à Télé 7 Jours, Kendji Girac a d'ailleurs révélé qu'il a déjà refusé deux fois le poste, notamment car il avait : "besoin de vivre des choses, de monter sur scène, de faire de la musique pour pouvoir partager cette expérience avec les enfants".

Un salaire mirobolant pour 7 émissions

Si Kendji Girac a fini par accepter la proposition de TF1, nous découvrons aujourd'hui que la chaîne s'est littéralement démenée et n'a pas hésité à mettre la main à la poche. En effet, selon nos confrères de Voici, Kendji Girac aurait été payé 200 000€ pour sa participation au tournage de sept émissions. A cela, s'ajoute un chèque de 23 000€ uniquement pour sa présence à la finale de l'émission qui, normalement, sera diffusée le 10 octobre prochain.



Une aubaine pour le jeune chanteur qui comme beaucoup d'autres, doit faire face à un emploi du temps chamboulé et face à des rentrées d'argent incertaines à cause de la pandémie du coronavirus : "Pour lui ce contrat tombe à pic puisque toutes ses dates de concerts ont été annulées à cause de la pandémie" rappelle d'ailleurs un de ses proches à nos confrères.



Bien qu'assis dans son fauteuil, Kendji Girac doit désormais faire ses preuves pour espérer que TF1 fasse à nouveau appel à lui l'an prochain : "En interne, on le trouve encore un peu puéril et pas suffisamment aguerri" a révélé une source à Voici.

Par E.S.