Kenzo mort : Cristina Cordula, Carla Bruni, Laeticia Hallyday… les stars lui rendent hommage

Le monde de la mode est en deuil. Le réalisateur emblématique Kenzo Takada est mort ce dimanche 4 octobre. Atteint du covid-19, il s'est éteint à l'hôpital américain de Paris. C'est son porte-parole qui a annoncé la triste nouvelle dans un communiqué : "Kenzo Takada s'est éteint le dimanche 4 octobre 2020 à l'Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites du Covid-19".

Né le 27 février 1939 à Himeji près d'Osaka, il est arrivé en France à 1965 par bateau à Marseille. Il décide alors de monter à Paris, ville qui le fascine énormément. Alors qu'il pensait n'être que de passage, le créateur qui était à la recherche du grand amour, ne quittera jamais la ville. "Je suis arrivé à la gare de Lyon le soir du 1er janvier 1965. Il faisait nuit et la gare était vieille, sale, noire. J'ai pris un taxi et ma première impression de Paris a été lugubre, sombre. (...) Puis le taxi est passé à côté de Notre-Dame (...) Elle était majestueuse. Cela m'a un peu consolé" confiait-il dans "Kenzo Takada", un livre qui lui était consacré en 2018.

"le ciel t'attend avec une grande fête"

Suite à cette terrible nouvelle, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre un dernier hommage. C'est le cas notamment d'Anne Hidalgo, maire de Paris qui écrit sur Twitter : "Créateur avec un talent immense, il avait donné à la couleur et à la lumière toute leur place dans la mode. Paris pleure aujourd’hui un de ses fils". Cristina Cordula, qui vient de poser sans maquillage est tout aussi émue : "Je n’ai même pas les mots pour exprimer ma profonde tristesse… Un génie nous a quittés mais c’est surtout la perte d’un ami... Kenzo, le ciel t’attend avec une grande fête, comme celles que tu aimais tant" déclare-t-elle sur Instagram. "Sayonara Kenzosan. Je me rappellerai toujours de toi en train de sourire" écrit Carla Bruni. Laeticia Hallyday a elle aussi tenue à lui adresser un mot : "Je me souviens de ces moments figés dans le temps... J'étais en Thaïlande. Tant de beaux souvenirs et tu en faisais partie".

Immense tristesse d’appendre la disparition de Kenzo. Quel créateur ! Il avait donné à la couleur et à la lumière toute leur place dans la mode. Paris pleure aujourd’hui un de ses fils. Pensées à sa famille, ses proches et toutes celles et ceux qui l’ont aimé. https://t.co/Im2WtVoTZE — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 4, 2020

Par J.F.